Прославившуюся песней «Улан-Удэ» девочку пригласили на канал «Россия 1»





Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 20 Май 2018 в 9:23 PDT



Ролик разместили на своих официальных страницах в «Инстаграм» известная певица Елена Ваенга и продюсер Максим Фадеев. Последний шутит, что нашёл «годный контент» для «Студии Союз» - еженедельного комедийно-музыкального шоу, выходящего в эфир на телеканале ТНТ.



Как сообщал «Байкал-Daily», песню в марте написал, получив огромное вдохновение и восхищение от великого озера Байкал отец девочки, музыкант из Санкт-Петербурга Михаил Яцевич. Он сотрудничает с Еленой Ваенгой с 2011 года.



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Ролик разместили на своих официальных страницах в «Инстаграм» известная певица Елена Ваенга и продюсер Максим Фадеев. Последний шутит, что нашёл «годный контент» для «Студии Союз» - еженедельного комедийно-музыкального шоу, выходящего в эфир на телеканале ТНТ.Как сообщал «Байкал-Daily», песню в марте написал, получив огромное вдохновение и восхищение от великого озера Байкал отец девочки, музыкант из Санкт-Петербурга Михаил Яцевич. Он сотрудничает с Еленой Ваенгой с 2011 года.Читайте также:

Программа Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» пригласила Варвару Яцевич с песней «Улан-Удэ».Выпуск посвящается празднованию Международного дня защиты детей и в эфир он выйдет уже сегодня, 2 июня, в 19 часов.Как сообщал «Байкал-Daily», видео с песней «Улан-Удэ» в исполнении Варвары Яцевич в Инстаграме набрало уже более миллиона просмотров.