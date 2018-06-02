Прославившуюся песней «Улан-Удэ» девочку пригласили на канал «Россия 1»

Она споёт свою песню про столицу Бурятии на программе Андрея Малахова
Программа Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» пригласила Варвару Яцевич с песней «Улан-Удэ».
Выпуск посвящается празднованию Международного дня защиты детей и в эфир он выйдет уже сегодня, 2 июня, в 19 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», видео с песней «Улан-Удэ» в исполнении Варвары Яцевич в Инстаграме набрало уже более миллиона просмотров.
Ролик разместили на своих официальных страницах в «Инстаграм» известная певица Елена Ваенга и продюсер Максим Фадеев. Последний шутит, что нашёл «годный контент» для «Студии Союз» - еженедельного комедийно-музыкального шоу, выходящего в эфир на телеканале ТНТ.
Как сообщал «Байкал-Daily», песню в марте написал, получив огромное вдохновение и восхищение от великого озера Байкал отец девочки, музыкант из Санкт-Петербурга Михаил Яцевич. Он сотрудничает с Еленой Ваенгой с 2011 года.
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Она споёт свою песню про столицу Бурятии на программе Андрея Малахова
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