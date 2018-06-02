В Шелехове 10-классники учили детсадовцев ПДД

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ребята разработали квест-игру для воспитанников детских садов



В честь Дня защиты детей в шелеховских детских садах сотрудники ГИБДД и обучающиеся профильного 10 класса МВД школы № 1 города Шелехова провели мероприятия по безопасности дорожного движения.



- Ежегодно в конце мая в рамках ознакомительной практики выпускники 10 класса прибывают в ОМВД России по Шелеховскому району, чтобы поближе познакомиться с деятельностью полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Ребята пришли в каждую службу. Кристина Киселева, Павел Кобенко, Андрей Шпакович и Ирина Казарина для ознакомления выбрали отделение ГИБДД.



Ознакомившись с особенностями службы в Госавтоинспекции, практиканты предложили организовать и провести профилактическое мероприятие с детьми.



Под руководством инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Елены Трещинской, школьники разработали квест-игру для воспитанников детских садов.



Дошколятам детских садов «Подснежник» и «Солнышко» предстояло пройти ряд интеллектуальных заданий: «Разгадай слово», «Собери знак», «Найди ошибки», «Будь внимателен на дороге!».



Малыши с радостью выполняли все задания и отвечали на важные вопросы. А в завершение встречи десятиклассники подарили им светоотражатели, которые изготовили сами.



- Педагоги отметили, что через проведение игровых занятий малыши лучше усваивают сложные понятия о безопасности, а старшеклассников такие мероприятия дисциплинируют, ведь они теперь являются примером для будущих первоклассников, - отмечают в полиции.

