Ребята разработали квест-игру для воспитанников детских садов
В честь Дня защиты детей в шелеховских детских садах сотрудники ГИБДД и обучающиеся профильного 10 класса МВД школы № 1 города Шелехова провели мероприятия по безопасности дорожного движения.
- Ежегодно в конце мая в рамках ознакомительной практики выпускники 10 класса прибывают в ОМВД России по Шелеховскому району, чтобы поближе познакомиться с деятельностью полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ребята пришли в каждую службу. Кристина Киселева, Павел Кобенко, Андрей Шпакович и Ирина Казарина для ознакомления выбрали отделение ГИБДД.
Ознакомившись с особенностями службы в Госавтоинспекции, практиканты предложили организовать и провести профилактическое мероприятие с детьми.
Под руководством инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Елены Трещинской, школьники разработали квест-игру для воспитанников детских садов.
Дошколятам детских садов «Подснежник» и «Солнышко» предстояло пройти ряд интеллектуальных заданий: «Разгадай слово», «Собери знак», «Найди ошибки», «Будь внимателен на дороге!».
Малыши с радостью выполняли все задания и отвечали на важные вопросы. А в завершение встречи десятиклассники подарили им светоотражатели, которые изготовили сами.
- Педагоги отметили, что через проведение игровых занятий малыши лучше усваивают сложные понятия о безопасности, а старшеклассников такие мероприятия дисциплинируют, ведь они теперь являются примером для будущих первоклассников, - отмечают в полиции.
В Шелехове 10-классники учили детсадовцев ПДД
Общество, Фото:
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