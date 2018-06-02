В Бурятии одна из наиболее активных призывных кампаний

Восточный военный округ призовёт более 9 тысяч новобранцев



Бурятия входит в список наиболее активных призывных военных кампаний. Уже более 2 тысяч дальневосточников отправлено для службы в войска Восточного военного округа, сообщает пресс-служба формирования.



Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска. Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае.



Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий регионов и призывные комиссии муниципальных образований. Граждане со средним специальным образованием могут подать заявление о прохождении службы по контракту.



Напомним, в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9 тысяч новобранцев, 8 тысяч из которых будут проводить службу в воинских частях ВВО.







