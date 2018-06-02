02 Июня

01 Июня

Популярное

В Бурятии одна из наиболее активных призывных кампаний

Общество, 
Восточный военный округ призовёт более 9 тысяч новобранцев

Бурятия входит в список наиболее активных призывных военных кампаний. Уже более 2 тысяч дальневосточников отправлено для службы в войска Восточного военного округа, сообщает пресс-служба формирования.

Около 500 призывников имеют высшее образование, более 200 из них уже отправлено в войска. Наиболее активно граждане прибывают на призывные комиссии в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае.

Для организации призыва на территории Восточного военного округа функционируют 11 призывных комиссий регионов и призывные комиссии муниципальных образований. Граждане со средним специальным образованием могут подать заявление о прохождении службы по контракту.

Напомним, в ходе весенней призывной кампании будет призвано и отправлено в войска более 9 тысяч новобранцев, 8 тысяч из которых будут проводить службу в воинских частях ВВО.



призыв
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии одна из наиболее активных призывных кампаний
Общество, 02.06.2018
Восточный военный округ призовёт более 9 тысяч новобранцев
Улан-удэнка стала лицом летней коллекции La Redoute
Улан-удэнка стала лицом летней коллекции La Redoute
Общество, 02.06.2018
Французский бренд провёл фотосессию на Байкале и в аутентичных местах Бурятии
В Бурятии завершён конкурс «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!»
В Бурятии завершён конкурс «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!»
Общество, 02.06.2018
Участники конкурса социальной рекламы пропагандировали здоровый образ жизни
В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий
В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий
Общество, 02.06.2018
Уроки проходили в школах Баргузинского района
В Улан-Удэ стартовал конкурс детских рисунков
Общество, 02.06.2018
Он посвящён 60-летию городского трамвая
По Бурятии пройдёт этнотуристический маршрут России
Общество, 02.06.2018
Молодые журналисты создадут контент, отражающий дружбу между народами
В Бурятии представили OFF-программу «Голоса кочевников»
Общество, 02.06.2018
Выступления музыкантов будут проходить по четвергам в ресторане на набережной Уды
В Бурятии местами ожидается шквалистый ветер до 25-30 м/с
В Бурятии местами ожидается шквалистый ветер до 25-30 м/с
Общество, 02.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 июня в республике днём местами ожидаются дожди, ливни, грозы
Зачинатель бурятской телекомпании передал исторические записи вузу
Общество, 01.06.2018
«Звуковой автограф» – новый проект к 100-летию Иркутского государственного университета
Московские кинотеатры покажут фильм «Герои озера» о Байкале
Общество, 01.06.2018
Фильмы международного фестиваля «Ноль плюс» покажут в московских кинотеатрах «Москино» с 1 по 3 июня
Фотографии бурятских сирот показали на выставке в Москве
Общество, 01.06.2018
Выставка специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Песни, открывшаяся в центральном доме журналиста в Москве показала судьбы участников благотворительного проекта «Поезд надежды»
Цирк Бурятии открыл летний сезон (фоторепортаж)
Цирк Бурятии открыл летний сезон (фоторепортаж)
Общество, 01.06.2018
«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с постановки
Российский Форрест Гамп вновь прибежит в Улан-Удэ
Общество, 01.06.2018
Александр Капер, прозванный журналистами российским Форрестом Гампом, 3 июня проведет беговую экскурсию по памятным местам города Орехово-Зуево Московской области
Новобранцы из Бурятии активно прибывают на призывные комиссии в Бурятии
Новобранцы из Бурятии активно прибывают на призывные комиссии в Бурятии
Общество, 01.06.2018
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесено решений о призыве на военную службу в отношении около семи тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири для прохождения военной службы по призыву
Бурятская шаманка рассказала о погоде в Петербурге на июнь
Общество, 01.06.2018
Первый месяц лета обещает быть прохладным

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^