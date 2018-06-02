Улан-удэнка стала лицом летней коллекции La Redoute





- Москва его сразу утвердила. А потом они скромно поинтересовались, реально ли нам со съёмкой попасть на Байкал. «Да, конечно реально! Пару часов и мы на Байкале» - ответила я. Мне идея ещё больше понравилась. Скинула фото набережной в Турке. Сама я там никогда не останавливалась, всегда проезжала мимо, но мечтала там погулять, посмотреть на маяк. И вот, я не просто туда приехала, там состоялась съёмка третьего образа. Дацан Ринпоче Багша и Турка в последний момент с подачи нашего фотографа @tatyana_ponetaykina расширились до Иволгинского Дацана и Черепахи на Байкале. В этих местах я была так же впервые, тем интереснее и полезнее стало для меня все это мероприятие, - описывает процесс Мария.



















Стилист из Улан-Удэ Мария Плеханова стала лицом рекламной кампании La Redoute Collections лето 2018. Девушка рассказада, как ей это удалось.- Все очень просто. Компания периодически проводит разные конкурсы среди своих клиентов. Призами обычно бывают сертификаты на покупки в интернет-магазине @laredoute_russia. Один раз даже разыгрывалась поездка в Париж. Чтобы принять участие в конкурсе, обычно надо разместить фото своего образа в одежде бренда. Это не сложно, но борьба бывает даже жестокой и очень часто победителей выбирают генератором случайных чисел, где мне катастрофически не везет. Но я все равно участвую. Ну и вот, практически в последний момент уже попросила @uulanovsergey сделать качественный снимок моего образа - большое спасибо Серёже за помощь. Разместила снимок в конкурсе и, о Боги, я прошла даже вне голосования зрителей. Просто меня выбрала сама компания! Реально была в шоке и было дико приятно, - пишет она в Инстаграм.После была обозначена дата приезда команды La Redoute в Бурятию для фотосессии. Стилисты подобрали образы, а Марию попросили подобрать локации под них, обязательно, чтобы фоны были аутентичными. Первым на ум пришёл городской дацан Ринпоче Багша.