В Бурятии завершён конкурс «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!»

















В Бурятии подвели итоги конкурса социальной рекламы «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ!», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Организовали профилактическое мероприятие министерство здравоохранения и центр медицинской профилактики. Акцию поддержали представители общественных советов при республиканском МВД и УМВД по Улан-Удэ.Творческий конкурс, направленный на пропаганду здорового образа жизни, стартовал в марте. Участники должны были создать видеоролики о правильном питании, психическом здоровье, спорте, планировании семьи, рассказать о вреде употребления наркотиков и алкоголя.Лучшие работы в каждой номинации выбирали представители профильного медицинского учреждения. Номинация «Во имя жизни» была учреждена станцией переливания крови, а ролик победителя стал лучшим в освещении темы безвозмездного донорства крови.Республиканский наркологический диспансер рассматривал ролики в номинации «Здоровая страна начинается с тебя», а общественные советы учредили специальный приз в номинации «Сделай правильный выбор».Всего на конкурс школьники и студенты ссузов и вузов представили несколько десятков роликов.Победителем в номинации, учрежденной общественными советами при МВД по Бурятии, стал ученик Прибайкальской школы №1 Дмитрий Зайцев. Он создал двухминутный ролик «Вредные привычки - что необходимо о них знать!».- В доступной форме 14-летний подросток рассказал своим сверстникам о вреде алкоголя и наркотиков. Стоит отметить, что подросток является активистом волонтерского движения при Прибайкальской районной больнице, - отмечают в МВД по Бурятии.Церемония чествования победителей состоялась во Всемирный день борьбы с табачным дымом. Ребята получили награды, а их ролики будут использованы медицинскими учреждениями, полицейскими и общественниками в профилактической работе.