В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий









- Беседы вызвали большой интерес у ребят, работать с ними было легко и приятно, они внимательно слушали и задавали вопросы. Школьники посмотрели фильмы «Путь нерпёнка», «13 минут соболиной жизни», мультфильм о зарождении заповедной системы. После беседы дети активно принимали участие в викторинах и получали призы от «Заповедного Подлеморья», - рассказали в пресс-службе учреждения.



Цикл занятий продолжится осенью этого года. - Беседы вызвали большой интерес у ребят, работать с ними было легко и приятно, они внимательно слушали и задавали вопросы. Школьники посмотрели фильмы «Путь нерпёнка», «13 минут соболиной жизни», мультфильм о зарождении заповедной системы. После беседы дети активно принимали участие в викторинах и получали призы от «Заповедного Подлеморья», - рассказали в пресс-службе учреждения.Цикл занятий продолжится осенью этого года.

Специалисты отдела экологического просвещения объединённой дирекции Багрузинского заповедника и Забайкальского национального парка «Заповедное Подлеморье» завершили цикл выездных эколого-просветительских мероприятий в школах района.Методисты рассказали ребятам об истории заповедного дела, о «Заповедном Подлеморье», живых символах особо охраняемых природных территорий. Также речь шла о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, раздавались листовки. Занятия прошли в школах таких сёл, как Баянгол, Улюн, Суво, Адамово, Уро, посёлков Юбилейный и Гусиха. Охват детей составил более 800 человек.