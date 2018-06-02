В Бурятии завершился цикл весенних экологических занятий

Уроки проходили в школах Баргузинского района
Специалисты отдела экологического просвещения объединённой дирекции Багрузинского заповедника и Забайкальского национального парка «Заповедное Подлеморье» завершили цикл выездных эколого-просветительских мероприятий в школах района.
Методисты рассказали ребятам об истории заповедного дела, о «Заповедном Подлеморье», живых символах особо охраняемых природных территорий. Также речь шла о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах, раздавались листовки. Занятия прошли в школах таких сёл, как Баянгол, Улюн, Суво, Адамово, Уро, посёлков Юбилейный и Гусиха. Охват детей составил более 800 человек.
- Беседы вызвали большой интерес у ребят, работать с ними было легко и приятно, они внимательно слушали и задавали вопросы. Школьники посмотрели фильмы «Путь нерпёнка», «13 минут соболиной жизни», мультфильм о зарождении заповедной системы. После беседы дети активно принимали участие в викторинах и получали призы от «Заповедного Подлеморья», - рассказали в пресс-службе учреждения.
Цикл занятий продолжится осенью этого года.
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Уроки проходили в школах Баргузинского района
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