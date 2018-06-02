Он посвящён 60-летию городского трамвая
Вчера в Улан-Удэ стартовал конкурс детского рисунка, посвящённый 60-летию улан-удэнского трамвая.
- Будет здорово, если на рисунках мы увидим поздравления с юбилеем трамвая, улицы Улан-Удэ, символы города, водителей или кондукторов трамвая и так далее. Самые интересные работы будут опубликованы в виде открыток, - сообщили организаторы творческого состязания.
Участникам нужно загружать работы в альбом в социальной сети - https://vk.com/album-151947175_254129609. К участию же в конкурсе допускаются дети в возрасте до 14 лет. Номинации будут разделены по следующим возрастным категориям:
- до 7 лет;
- от 7 до 10 лет;
- от 10 до 14 лет.
В каждой номинации будет выбран один победитель, который получит сертификат номиналом 3000 рублей в детский магазин. Всех участников конкурса наградят поощрительными призами.
Обо всех условиях конкурса можно ознакомиться на официальной странице МУП «Управление трамвая» в социальной сети по ссылке - https://vk.com/tram03.
В Улан-Удэ стартовал конкурс детских рисунков
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