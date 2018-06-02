В Бурятии местами ожидается шквалистый ветер до 25-30 м/с

По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 июня в республике днём местами ожидаются дожди, ливни, грозы



Ветер северо-западный 10-15, порывы до 19-24, при грозах шквал местами до 25-30 м/с.



Температура днём +17, +22, местами +8, +13.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 13-18 м/с. Температура +18, +20.

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