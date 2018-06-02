По Бурятии пройдёт этнотуристический маршрут России

Молодые журналисты создадут контент, отражающий дружбу между народами



Федеральное агентство по делам молодежи совместно с региональными органами власти организует этнотуристические маршруты на территории России, направленные на развитие диалога культур и укрепление согласия между народами .



В 2018 году планируется проведение двух экспедиций по России: на территории Восточной Сибири (Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область) - с 25 июня по 2 июля. А также на территории Поволжья (Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия) - с 13 по 19 августа.



Экспедиции будут проходить на автобусах через территории проживания различных этнических и конфессиональных групп населения. Также планируется посещение национальных памятников культуры, музеев, выставок, культурных центров, национальных парков, храмов и мест, известных своими традициями и обычаями.



Цель экспедиций - создание качественного видео-, фото- и текстового контента, направленного на формирование российской идентичности в молодежной среде. Задачами являются содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование у молодых людей чувства социальной сплоченности, толерантности, межнационального сотрудничества и дружбы между народами, а также развитие внутреннего туризма в России.

К участию привлекаются молодые журналисты печатных и интернет-изданий, специализирующиеся на тематике межнациональных отношений, развитии туризма; специалисты в сфере туризма, а также специалисты в сфере межнациональных отношений в возрасте от 18 до 30 лет.По итогам экспедиций участники создадут уникальный контент, который будет распространён с целью популяризации внутреннего этнического туризма и формирования российской идентичности среди молодежи, сообщает порта Vologdatourinfo.ru.