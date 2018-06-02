В Бурятии представили OFF-программу «Голоса кочевников»

Выступления музыкантов будут проходить по четвергам в ресторане на набережной Уды
Серия концертов стартует с 21 июня. Выступления музыкантов из Улан-Удэ будут проходить по четвергам в 19 часов на новой сцене под названием «Летник» (рядом с рестораном «Баран на корове») на набережной Уды. Среди уже известных участников - музыканты Макс Fилини, ОДАРА, DASHIMA, Partyfon, marie_marie, Sunberry Band, ДАРИ и другие.
Напомним, что фестиваль «Голос кочевников» состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.
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