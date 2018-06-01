Цирк Бурятии открыл летний сезон (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко для Baikal-daily.ru

«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с постановки



Открытие летнего сезона в цирке Бурятии прошло с размахом. К юбилею республики Бурятский цирк подготовил новые постановки. Сегодня звёзды цирка продемонстрировали отточенные трюки в концерте, посвящённом международному Дню защиты детей.



Труппа цирка профессионально растёт и развивается на протяжении долгих лет. Костюмы для артистов шьют известные бурятские дизайнеры – Мила Шарапова и Игорь Сарапулов.



Бурятская цирковая школа также готовит кадры для цирка республики. Её закончили звезды труппы - Артём Бадмаев, Дулма Пунцукова, Арина Бабалаева.



- Работаем мы сообща, помогаем друг другу. У нас очень дружный и хороший коллектив. На свою работу иду с удовольствием и это главное в жизни! Поздравляю наших ребят с открытием сезона и нашу родную республику с 95-летием! У нас не бывает шоу, которое не понравилось бы зрителям, - отмечает бухгалтер-кассир Ханда Бакшеева.

