«Байкал-Dailу» представляет красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко с постановки
Открытие летнего сезона в цирке Бурятии прошло с размахом. К юбилею республики Бурятский цирк подготовил новые постановки. Сегодня звёзды цирка продемонстрировали отточенные трюки в концерте, посвящённом международному Дню защиты детей.
Труппа цирка профессионально растёт и развивается на протяжении долгих лет. Костюмы для артистов шьют известные бурятские дизайнеры – Мила Шарапова и Игорь Сарапулов.
Бурятская цирковая школа также готовит кадры для цирка республики. Её закончили звезды труппы - Артём Бадмаев, Дулма Пунцукова, Арина Бабалаева.
- Работаем мы сообща, помогаем друг другу. У нас очень дружный и хороший коллектив. На свою работу иду с удовольствием и это главное в жизни! Поздравляю наших ребят с открытием сезона и нашу родную республику с 95-летием! У нас не бывает шоу, которое не понравилось бы зрителям, - отмечает бухгалтер-кассир Ханда Бакшеева.
Цирк Бурятии открыл летний сезон (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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