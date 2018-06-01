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Фотографии бурятских сирот показали на выставке в Москве

Общество, 
Выставка специального фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Песни, открывшаяся в центральном доме журналиста в Москве показала судьбы участников благотворительного проекта «Поезд надежды»

С 2005 года «поезд надежды» путешествует по разным регионам России от Калининграда до Владивостока, даря надежду детям, оставшимися без попечения родителей. На выставке можно увидеть 50 лучших работ о проекте — 50 черно-белых и цветных кадров об ожидании счастья и обретении семьи. Герои — маленькие воспитанники детских домов из Москвы, Улан-Удэ, Уссурийска, Симферополя, Находки и Владивостока, и их усыновители.

Будучи активным участником проекта «Поезд надежды», Владимир Песня считает, что широкое освещение проблемы сиротства должно привести к тому, что усыновление будет считаться нормой, а не подвигом. Благодаря ему банк данных о детях-сиротах того региона, куда приезжает «Поезд надежды», преображается: появляются качественные профессиональные портреты детей, что во много раз повышает их шансы на усыновление.

На открытии выставки специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Песня отметил: «О теме сиротства надо говорить постоянно. Слишком много у нас было раньше закрытых тем, особенно по отношению к социально незащищённым слоям: инвалидам, неизлечимо больным, неимущим, сиротам. Замалчивание этих тем — трусливая позиция, как будто этих людей не существует. Но они есть и имеют право на нормальную человеческую жизнь. Всемерное участие в решении проблем сиротства помогает не только детям — само общество становится человечнее. Для меня же участие в программе "Поезд надежды" — способ делать этот мир немножечко лучше».

Выставка в Центральном доме журналиста открыта до 30 июня, вход на выставку свободный, сообщает РИА Новости.
фотовыставка
 
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