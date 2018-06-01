Московские кинотеатры покажут фильм «Герои озера» о Байкале

Фильмы международного фестиваля «Ноль плюс» покажут в московских кинотеатрах «Москино» с 1 по 3 июня



Программа «Эхо международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс», посвященная Дню защиты детей, представит фильмы современного детского и подросткового кино и анимации, сообщают организаторы.



- Даже самый взыскательный юный зритель останется доволен выбором – помимо прочего мы покажем готическую сказку «Путь прорастания травинки», трогательную драму «Мы с дедушкой» о городском мальчике, впервые оказавшемся у деда в деревне на летних каникулах, и приключенческий фильм «Озеро героев» о борьбе юных экологов со строительной корпорацией, собравшейся строить отель на озере Байкал. Не пропустите и ретро-картину «Частное пионерское» с одной из ранних ролей юной звезды Семена Трескунова из «Хорошего мальчика», - рекомендовали в анонсе мероприятия.



Фестиваль «Ноль плюс» выбирает фильмы со всего мира, которые транслируют вечные ценности — дружбу, любовь, творческое начало, добрые семейные отношения. Слоган фестиваля — «Кино, которому доверяют». В расписании представлены как полнометражные фильмы, так и анимационные сборники короткого метра, сообщает t-l.ru.

