Зачинатель бурятской телекомпании передал исторические записи вузу

«Звуковой автограф» – новый проект к 100-летию Иркутского государственного университета



На своём сайте институт начал публикацию аудиозаписей голосов известных выпускников университета, преподавателей и руководителей подразделений разных лет. Аудиозаписи передал вузу мэтр иркутской журналистики Игорь Константинович Петров, проработавший в университете 42 года.



Игорь Петров – однокурсник Александра Вампилова, старейший специалист Иркутского радио и телевидения, один из зачинателей ГТРК «Бурятия». Преподаватель ИГУ с 1975 года, читал курсы «Музыкальная культура и СМИ», «Мастера радиовещания Сибири», блок теоретических и практических дисциплин по радиожурналистике. На протяжении многих лет Игорь Петров собирал аудиоматериалы о жизни Иркутской области. Часть этой коллекции он передал в дар университету.



– Идея размещения подобной коллекции на сайте института возникла не случайно. Во-первых, уникальное собрание аудиозаписей, которым обладает Игорь Константинович, необходимо открыть широкой общественности, как любое достояние истории и культуры. Во-вторых, мы считаем, что это лучший подарок, который Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации мог сделать всему университету в год юбилея, поскольку голоса людей и звуковые «отпечатки» событий касаются не только преподавателей и выпускников факультета филологии и журналистики – это история университета и города, переданная сквозь призму личного восприятия. В-третьих, преподаватели факультета филологии и журналистики уже давно изучают так называемую устную историю как источник формулирования выводов о различных аспектах сознания говорящих на русском языке, так что коллекция Игоря Константиновича Петрова пополнит число материалов, используемых в научной работе филологов, – отметила куратор проекта, старший преподаватель кафедры новейшей русской литературы ИФИЯМ ИГУ Екатерина Сумарокова.



Сегодня на сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ опубликованы две записи: «Иосиф Антонович Парфианович» и «Родник творчества. К 50-летию Научной библиотеки ИГУ», сообщает управление информационной политики ИГУ.

