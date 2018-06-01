Бурятская шаманка рассказала о погоде в Петербурге на июнь

Первый месяц лета обещает быть прохладным



Metro узнало у шаманов и синоптика, какой погоды ожидать летом в Петербурге. Прогнозы у экспертов сошлись не во всём.



Ульяна Раднаева, потомственная шаманка из Бурятии:



Погода в Санкт-Петербурге особенная и зависит от многих факторов. Немаловажен также баланс стихий во вселенной. По зурхай – древней астрологи кочевников – пять стихий (вода, ветер, огонь, земля, дерево) составляют основу любого процесса и явления. То есть, если на Земле станет меньше деревьев, уменьшится и количество кислорода. Соответственно, погодные явления пропорционально зависят от изменения этих компонентов.



Погода зависит от общего гармоничного состояния ауры Земли. То есть от каждого человека, от его положительного или негативного настроя. Шаманы влияют на погоду, настраивая людей и общество на определённые вибрации окружающего мира через ритуалы, молитвы и обряды.



Лето в этом году стабильно тёплое. Я бы сказала, по-питерски обычное. Но возможны ураганы не только в Северной столице, но и во всей западной части нашей страны. Погода радует, когда человек гармоничен и свободен от осуждения, даже погоды. Ощущайте прекрасное в любую погоду!



Наталья Мироничева, руководитель группы долгосрочных прогнозов городского Гидрометцентра



В норме средняя дневная температура воздуха в июне составляет 20,1 градуса, средняя ночная – 11,4 градуса, сумма осадков – 58 мм.



Антициклон, обеспечивший нам столь замечательную погоду в мае, отступает. В июне погода сменится на более типичную для нашего климата – с чередованием сухих и дождливых периодов и со значительными колебаниями температурного фона.



В первой и второй декадах июня ожидается погода с переменной облачностью, сменой сухих и ненастных дней. Температурный фон будет испытывать значительные колебания, оставаясь пониженным относительно нормы и близким к ней.



В третьей декаде мы ожидаем преимущественно малооблачную погоду с кратковременными осадками ливневого характера и возможными грозами. Температурный фон ожидается повышенным относительно нормы, но рекорды в июне не прогнозируются.

