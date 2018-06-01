30 мая съемочная группа телеканала НТВ и кулинарная программы «Поедем, поедим» во главе с известным телеведущим Джоном Уорреном посетила Байкал
Программа о гастрономических путешествиях «Поедем, поедим» подразумевает знакомство ведущего с представителями самых необычных профессий, продолжателей древних ремесел, а также с простыми россиянами. И, конечно же, он пробует местную еду и готовит лучшие блюда национальной кухни.
Площадкой для съемок стала летняя терраса кафе курорта «Гора Соболиная» в Байкальске с панорамным видом на озеро.
Там Джон Уоррен совместно с иркутской радиоведущей Анной Мамаевой приготовили байкальскую рыбу по фирменному рецепту с травами региона и салат из черемши.
Накануне Джон Уоррен побывал с экскурсией на КБЖД и посетил мыс Шаманский.
Представители Горы Соболиной оказали радушный прием всей съемочной группе: встретили с пирогами, русской банькой, а также устроили выездной пик-ник на берегу Байкала, где повара ресторана «Бугель-Вугель» приготовили сочную фаршированную перепелку с овощами.
В эфир программа с Байкальска выйдет в сентябре на телеканале НТВ, сообщает пресс-служба «Гранд Байкал».
Ведущий Джон Уоррен приготовил байкальскую рыбу и салат из черемши
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