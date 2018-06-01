21-25 мая в Чувашии проходил XI Чебоксарский международный кинофестиваль
Почти на неделю зрители не только в Чебоксарах, но и в Новочебоксарске, Шумерле, Мариинском Посаде, Канаше и Алатыре стали участниками яркого события культурной жизни республики.
В программу фестиваля, кроме конкурсных показов, вошли внеконкурсные показы, специальные проекты, творческие встречи, пресс-конференции и мастер-классы. Состоялось более 80 различных мероприятий и акций, были представлены 9 конкурсных игровых фильмов и 15 конкурсных картин в программе этнического и регионального кино.
В конкурсе этнического и регионального кино специальный диплом жюри присужден Максиму Мигутскому за исполнение роли Саши в бурятском фильме «Дом на Луне», сообщает cap.ru.
Снятый в Бурятии фильм получил награду Чебоксарского кинофестиваля
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