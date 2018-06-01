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31 Мая

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Военнослужащие Бурятии вышли на полигоны

Общество, 
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа стартовал новый – летний период обучения

Около 30 тысяч военнослужащих и более 4,5 тысяч единиц техники вышли на первые в новом учебном году практические занятия на учебно-тренировочных комплексах округа.

Интенсивная боевая подготовка стартовала на полигонах ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях.

Совершенствовать своё профессиональное мастерство будут военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, морской пехоты, войск связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.

Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на подготовку и проведение масштабных маневров «Восток-2018», которые состоятся во второй половине текущего года.

В преддверии проведения учения «Восток-2018» на полигонах округа состоится ряд крупных тактических и тактико-специальных учений с подразделениями родов войск ВВО.

Помимо этого военнослужащие сухопутных войск округа примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2018», российско-индийском учении «Индра-2018».

На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа к началу летнего периода обучения была проведена подготовка мишенного оборудования, в том числе установлены новые мишени, которые впервые стали применятся в текущем году.

В ходе работы на полигонах округа техническое обслуживание прошли более 120 комплектов полигонного оборудования, подготовлено более 11 тысяч мишенных установок, систем движения мишеней, пультов их управления, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО
 
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