В Улан-Удэ отметили юбилей писателя Дугара Дылгырова

Общество, Фото: Минкультуры РБ

Гостям показали презентацию работ драматурга



В Национальной библиотеке Бурятии прошёл круглый стол «Драматург, прозаик Дугар Дылгыров», посвящённый 75-летию народного писателя Бурятии, заслуженного деятеля искусств республики. В зале заседаний 30 мая в честь юбилея драматурга собрались писатели, поэты, актёры театра, друзья, родственники и поклонники творчества.



Открыл мероприятие фольклорный вокальный ансамбль Национальной библиотеки «Аза ХYсэл» с приветственной песней и благопожеланиями на бурятском языке.



На мероприятии выступили родственники и друзья писателя. Они рассказали о творческом пути Дугара Абидуевича, говорили о том, что темы, поднятые им актуальны сейчас как никогда раньше, в таких пьесах как «Чужое горе», «Где ты, моя звезда?», «Беспокойный отпуск» и многих других.



Сотрудниками библиотеки совместно с музеем театра Бурятской драмы была подготовлена презентация с архивными материалами по пьесам драматурга, которые были успешно поставлены на сцене театра, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Справка:



Дугар Дылгыров родился в 1943 году в селе Амидхаша Моготуйского района Агинского бурятского округа Забайкальского края. После окончания ветеринарного факультета Бурятского сельскохозяйственного института, работал по специальности в Забайкальском крае и Бурятии. В 1977 году окончил театральные курсы при ГИТИСе в Москве.



Литературной деятельностью начал заниматься с 1970-х годов. Автор более десяти пьес, получивших широкое признание.



Первая пьеса «Беспокойные дни» создана в 1971 году. Неоценимым вкладом в бурятскую драматургию стали пьесы — «Где ты, моя звезда?» (1974), «На берегу Белого озера» (1976), «Чужое горе» (1978), «Срок свадьбы» (1979), «Материнский долг» (1983), «Приказываю жить» (1984), «Беспокойный отпуск» (1986), «Удивительный случай» (1991), «Давай поспорим» (1993), поставленные на сценах Бурятского Государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева и народных театров Бурятии. Как прозаик выпустил сборник рассказов «Орден отца» (1982). В 2003 г. вышел сборник «Пробуждение».

