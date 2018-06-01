В Бурятии проверили школьные автобусы

Также водителям напомнили о соблюдении правилах дорожного движения
В Тункинском районе Бурятии автоинспекторы проверили техническое состояние школьных автобусов, которые будут возить учащихся к местам проведения ЕГЭ.
- Сотрудники ГИБДД осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, наличие ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, системой ГЛОНАСС, исправность тормозной системы, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке школьников, на предмет стажа работы с категорией «Д» и привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД.
В завершении инструктажа автоинспекторы напомнили, что соблюдать правила дорожного движения необходимо ежедневно.
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Также водителям напомнили о соблюдении правилах дорожного движения
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