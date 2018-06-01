В Бурятии проверили школьные автобусы



В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке школьников, на предмет стажа работы с категорией «Д» и привлечения к административной ответственности за нарушения ПДД.



В завершении инструктажа автоинспекторы напомнили, что соблюдать правила дорожного движения необходимо ежедневно.



В Тункинском районе Бурятии автоинспекторы проверили техническое состояние школьных автобусов, которые будут возить учащихся к местам проведения ЕГЭ.- Сотрудники ГИБДД осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, наличие ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, системой ГЛОНАСС, исправность тормозной системы, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность, - сообщает УГИБДД по Бурятии.