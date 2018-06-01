В Северобайкальске посадили 300 деревьев



В школах, детском саду, музее и на улицах города Северобайкальска по инициативе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» прошла экологическая акция «Посади дерево – заповедный уголок!». 19 мая 300 жителей города - от малышей детского сада до выпускников школ, от молодых родителей до пенсионеров - высадили более 300 деревьев: берёзы, ели и кедры.



Экологический праздник торжественно открылся в школе № 11, во дворе которой выпускники вместе с будущими пятиклассниками посадили берёзовую аллею. Затем своеобразную эстафету приняли ученики 9 классов школы № 1, которые совместно с работниками железной дороги, озеленили зону отдыха для пассажиров на вокзале. А ученики 5 классов гимназии №5 посадили аллею вокруг своего образовательного учреждения.



- Особенно тёплой и массовой стала акция на улице Студенческой, где объединились жители улицы и родители с детьми - воспитанниками детского сада «Брусничка», расположенного здесь же, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».



Для посадки деревьев собрались более 80 человек: самому младшему «экологу» было 3 года, а самому старшему – 74.



Выпускники же лицея № 6 на память о себе и в подарок городу посадили аллею у музея БАМа. А общественные активисты потребительского кооператива «Автоклуб» высадили еловую аллею на улице Парковой.

Завершилась масштабная акция в посёлке Заречный, где девятиклассники сажали берёзы во дворе своей школы № 3.

