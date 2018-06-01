Сотрудникам Росгвардии по Бурятии вручили краповые береты



В учебном центре «Горный» отряда специального назначения «Ермак» состоялись квалификационные испытания военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа войск национальной гвардии России на право ношения крапового берета.



Цель испытаний - выявить сильнейших с наиболее высокой индивидуальной подготовкой по противодействию вооружённым преступникам, террористам, освобождению заложников и выполнению других задач при чрезвычайных обстоятельствах. Эти испытания также служат стимулом для воспитания высоких моральных и психологических качеств личного состава. Получившие право ношения крапового берета по праву считаются элитой спецназа Росгвардии.



В испытаниях приняли участие 49 военнослужащих и сотрудников специальных подразделений Сибирского округа Росгвардии. Все спецназовцы прошли предварительный отбор в своих подразделениях по месту службы.



Перед финальным этапом испытаний каждый претендент выполнил нормативы по связи, военно-инженерной, огневой, горной и физической подготовке.



Финальное комплексное занятие прошли далеко не все участники. Это испытание включало в себя марш-бросок по пересечённой местности с преодолением завалов, участков болотистой местности, водной преграды и других препятствий, с отработкой тактических вводных в ходе передвижения, а также преодоление препятствий на специальной штурмовой полосе, где создаётся обстановка, приближенная к боевой. В ходе занятия нужно было выполнить и упражнения по огневой подготовке (скоростная стрельба на фоне общего утомления), пройти высотную подготовку с элементами штурма здания, захваченного вооружёнными преступниками, акробатику, комплексы специальных упражнений с оружием и без оружия, учебные поединки в полный контакт в течение 12 минут с военнослужащими, имеющими краповый берет.



Из 13 спецназовцев двум бойцам отряда мобильного особого назначения «Кречет» Управления Росгвардии по Бурятии, преодолевшим и вытерпевшим все трудности квалификационного испытания, были вручены символы мужества и отваги – «Краповые береты», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

