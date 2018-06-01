В Улан-Удэ выступит балет Todes



Осенью этого года балет Аллы Духовой Todes представит улан-удэнцам спектакль «И приснится же такое…».



- Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета TODES Аллы Духовой – это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу, - сообщается на сайте «Сибкассы».



Как отмечается на портале - «И приснится же такое…» – это спектакль, который даёт возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене Алла Духова».



Спектакль пройдёт на сцене театра оперы и балета 7 октября в 18.00.



Справка:



«Тодес» — советский и российский танцевальный коллектив и сеть школ-студий по обучению танцевальному искусству.



Как танцевальная группа основан в Ленинграде в 1987 году и состоял из ребят, занимавшихся брейк-дансом. На популярном фестивале брейк-данса тех лет Papuga в городе Паланга они познакомились с Аллой Духовой, которая привезла свой, преимущественно женский коллектив «Эксперимент» из Риги.



В конце 1980-х, участвуя в одном из сборных концертов, певица София Ротару обратила внимание на выступление балета «Тодес» и пригласила его к сотрудничеству, которое продолжалось около пяти лет. В концертных программах этого периода София Ротару почти все песни исполняла совместно с «Тодес». В хореографии присутствовали элементы различных жанров, от танго до брейка, и концерты Ротару с участием «Тодес» стали более зрелищными. Позже Алла Духова сказала, что именно с сотрудничества с Софией Ротару началась успешная карьера «Тодеса».



С 1992 по 1998 гг. «Тодес» работал с певцом Валерием Леонтьевым, участвуя в его шоу «Полнолуние», «По дороге в Голливуд» как в России, так и на гастролях. В настоящее время основной состав коллектива состоит из 180 участников.



В 2000-е годы Аллой Духовой было открыто множество школ-студий «Тодес» по обучению танцу «в стиле Тодес» в России, а также за границей, в том числе на Мальте.

