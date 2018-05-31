Педагоги улан-удэнского кванториума обучились в Москве

Общество, Фото: минобраз республики

Им предстоит сдать дистанционный экзамен



Будущие педагоги детского технопарка «Кванториум» вернулись с весенней образовательной сессии, которая проходила на базе нескольких городов – Москвы и Пензы с 14 по 28 мая.



6 педагогов робо-, аэроквантумов и hi-tech цеха в течение двух недель проходили обучение. Педагоги каждого квантума работали с учётом особенностей своего направления.



- С первого дня нас погрузили в современную методику обучения, чтобы мы сами поняли, как мы должны работать с детьми по новой модели дополнительного образования. От существующей она отличается тем, что упор сделан на освоение детьми инженерно-технических направлений через генерацию идей для решения проблем в деятельности реальной производственных компаний, - рассказал педагог робоквантума Анатолий Дульский.



Образовательная сессия была нацелена на развитие soft и hard компетенций. По мнению участников, сложнее было с «мягкими» компетенциями, которые развивают надпрофессиональные навыки: коммуникативность, креативность, критическое мышление. Особенностью soft компетенций является то, что фокус не на индивидуальное развитие, а на работу в команде.



Отработка hard – компетенций проходила на площадках уже существующих детских технопарков «Кванториум». Педагоги hi-tech цеха отправились на обучение в Пензу, где на практике изучили оборудование и программное обеспечение.



Итогом образовательной сессии станет аттестация педагогов, которую они пройдут дистанционно до 10 июня.



Первый в Бурятии технопарк «Кванториум» откроется в октябре на месте бывшего «БРУКК» по улице Шмидта, 21. Планируется, что уже в новом учебном году дети с 10 лет начнут осваивать перспективные инженерные направления, обучаясь в пяти квантумах: аэро-, авто-, робо-, IT-, виртуальная и дополненная реальность, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

