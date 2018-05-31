Алёна Байбородина получила звание «Заслуженной артистки Бурятии»

Общество, Фото: Александра Данилова

Творческая биография актрисы тесно связана с Русским драматическим театром



Актриса Государственного русского драматического театра имени Бестужева Алёна Байбородина награждена почётным званием «Заслуженная артистка Республики Бурятия». Об этом было объявлено 30 мая на торжественном собрании общественности, посвящённом 95-летию со дня образования республики Бурятия.



Творческая биография Алены Байбородиной тесно связана с Русским драматическим театром. Поступив в 2000 году в Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусства, будущая актриса сразу попала в студию при ГРДТ им.Бестужева (педагоги: Андрей Штейнер, Джемма Баторова, Анатолий Баскаков). И практически с первого курса была занята в постановках театра. Начиная с эпизодических ролей режиссеры отмечали в начинающей артистке драматическое дарование. Поэтому после окончания академии перед ней не стоял выбор, в какой театр идти работать.



Первые работы показали, что театр пополнился сильной, харизматичной актрисой, которой по плечу и волевые женщины, и нежные создания. Но, проработав год в театре, она поняла, что хочет попробовать себя где-то еще. Здесь ей все знакомо, а любопытная артистическая натура жаждала неизвестности и приключений. Так, Алена Байбородина покинула «бестужевцев» на три года, и в 2009 году вернулась, поняв, что ближе и роднее Русского драмтеатра у нее нет, и вместе с ним она хочет расти и развиваться, сообщает пресс-служба театра.



После возвращения в театр практически сразу актриса получила главную роль Джейн в спектакле «Он, Она, Окно, Покойник» Р. Куни, который до сих пор пользуется большой популярностью у зрителей. Уже девять лет ярко и с большим чувством юмора Алена Байбородина воплощает этот образ на сцене.



Большой актерской удачей стала роль Дарьи Ухтомской в спектакле «Прошлогодний алый снег». Необычайность и сложность работы над образом заключалась в том, что проживать нужно было судьбу вымышленного исторического персонажа – подруги Николая Бестужева, введенного в канву спектакля драматургом Александром Бутухановым и режиссером Владимиром Витиным. Перед актрисой стояла задача сыграть ее юной и очаровательной, а через несколько минут – показать в летах, имеющую взрослую дочь…. Невероятно сложная задача для молодой по возрасту и по имеющемуся небольшому сценическому опыту актрисы. Однако Алена с успехом перевела эту роль в возрастную плоскость, не пользуясь при этом никаким сценическим гримом.



Ключевой работой последних лет для актрисы стала Люська в «Любовь людей» по пьесе Д.Богославского – женщина, убившая своего мужа-тирана. Муки совести, чувство вины и поиски любви смешались в образе, который Алена воплощает на сцене блестяще, раскрывая сложность и противоречивость персонажа и свой трагедийный талант, глубокое психологическое погружение в героиню.



На особом месте в репертуарном листе актрисы – Наталья Ивановна в спектакле «Три сестры» А.П.Чехова, готовая все безоглядно разрушить. Артистке удалось проникнуть в глубину характера, не ограничиваясь внешним рисунком роли.



Другой знаковой ролью, конечно, стала Мария Небылица в постановке «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной. Молодая женщина, ведущая войну и после Великой Победы за любовь, за право быть счастливой, у Алены получилась одновременно и сильной, и слабой. Вдова Купавина в премьерном спектакле «Волки и овцы» – новая страница в творческой биографии Алены, работа с режиссером Андреем Калининым показала, что актриса владеет техникой перевоплощения, раскрывает глубину роли.



Сегодня Алену Байбородину также можно увидеть в спектаклях: «Анатэма. Посвящение кино» Л.Андреева (Нищая), «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского (Дуня), «Пьяные» И.Вырыпаева (Магда), «Осенний Марафон» А.Володина (Лена-дочь), «Конец героя» А.Томилова (Жена друга), «Ричард III» У.Шекспира (Леди Анна) и других.



Алена Байбородина – участница лаборатории современного театра «ArtЭРиЯ под руководством Олега Лоевского, 2012 г., участница VII Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» со спектаклем «Бесконечный апрель» Ярославы Пулинович, 2013 г., участница XII Всероссийского фестиваля «Реальный театр» со спектаклем «Любовь людей» Дмитрия Богославского, г. Екатеринбург, (2013 г.), участница Внеконкурсной программы Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» «Маска Плюс», спектакль «Фронтовичка», г. Москва, 2016 г., участница IV Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит-2016», спектакль «Фронтовичка», г. Новосибирск, участница гастролей в. г. Санкт-Петербурге в рамках празднования «Дней культуры Улан-Удэ в Санкт-Петербурге», посвященных 350-летию с момента основания столицы Бурятии, 2016 г., участница Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» имени А.Володина, 2017 г., участница фестиваля «Театральная весна», г. Красноярск, 2017 г.

