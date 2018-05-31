Полицейские Бурятии сыграли в мини-футбол

Общество, Фото: МВД по Бурятии

За победу боролись 10 команд



В Улан-Удэ прошли соревнования по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». Зрителями соревнований стали ребята, оказавшие в трудной жизненной ситуации, а также юные спортсмены.



В мини-футбол сыграли десять команд, в том числе и сборная отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии. По результатам соревнований команда полицейских заняла первое место.



Кроме того, сотрудники награждены в индивидуальных номинациях. Булат Найданов признан «Лучшим игроком турнира», а Сергей Сухеев удостоен номинации «Лучший вратарь», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

