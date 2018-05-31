За победу боролись 10 команд
В Улан-Удэ прошли соревнования по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков». Зрителями соревнований стали ребята, оказавшие в трудной жизненной ситуации, а также юные спортсмены.
В мини-футбол сыграли десять команд, в том числе и сборная отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии. По результатам соревнований команда полицейских заняла первое место.
Кроме того, сотрудники награждены в индивидуальных номинациях. Булат Найданов признан «Лучшим игроком турнира», а Сергей Сухеев удостоен номинации «Лучший вратарь», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские Бурятии сыграли в мини-футбол
Общество, Фото:
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