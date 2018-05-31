В детсаду Бурятии готовили из непроверенной крупы

На мешках не было ярлыков



При проведении проверки в детском саду «Ургы» в селе Можайка Еравнинского района специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля установлено, что учреждением закуплены для использования на пищевые цели крупы в ассортименте без маркировочных ярлыков, соответственно, не имеющие документов, удостоверяющих их качество и безопасность.



В помещении, где осуществляется хранение зерна и продуктов его переработки, отсутствуют приборы, позволяющие измерить относительную влажность воздуха и температуру воздуха. Также невозможно установить, что соблюдается режим хранения крупы.



Выявленные нарушения ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» послужили поводом для возбуждения административного дела по ст.7.18. КоАП РФ. Заведующей учреждением выдано предписание о снятии с поставки на питание крупы, не имеющей маркировки, об установке приборов для контроля температуры и относительной влажности воздуха, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

