В доме культуры в Улан-Удэ пройдёт детский праздник

Для маленьких горожан организуют театрализованное представление
1 июня, в 12:00 часов в Доме культуры «Забайкальский» состоится мероприятие, посвящённое Дню защиты детей.
Специально для ребятишек здесь готовится театрализованное представление, на празднике пройдут и игры, конкурсы, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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Для маленьких горожан организуют театрализованное представление
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