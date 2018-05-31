В доме культуры в Улан-Удэ пройдёт детский праздник

Специально для ребятишек здесь готовится театрализованное представление, на празднике пройдут и игры, конкурсы, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

1 июня, в 12:00 часов в Доме культуры «Забайкальский» состоится мероприятие, посвящённое Дню защиты детей.