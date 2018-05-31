В Улан-Удэ прошёл тренинг для приёмных родителей



30 мая в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок» прошёл тренинг «Подростковый возраст - возраст первой любви». Участие в занятии приняли родители, воспитывающие приёмных детей, сообщает пресс-служба центра.



Одной из основных задач тренинга было выявление типичных проблем, возникающих в семейных отношениях в связи с чувством первой влюблённости у детей.



На занятии участники вспомнили период своей первой влюблённости, какие чувства они тогда испытывали, как переживали, как менялось их поведение.



- Именно через погружение в ситуацию с помощью тренинговых упражнений родители начинают лучше понимать своих детей, - отметили организаторы мероприятия.

