11 жителей получили работу
25 мая в Кабанском районе прошла ярмарка рабочих мест. На мероприятии было представлено 42 вакансии, в том числе на сезонные работы предоставили 28 мест. Для участия в собеседовании с работодателями обратились 78 соискателей, и 11 граждан получили приглашение на трудоустройство.
В рамках ярмарки была организована видеоконференция с жителями села Выдрино, желающими трудоустроиться.
Посетители получили также буклеты об услугах службы занятости и проинформированы о возможности участия в программе переселения безработных граждан в другую местность в случае трудоустройства, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.
В Кабанском районе провели ярмарку вакансий
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