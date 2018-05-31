В Кабанском районе провели ярмарку вакансий

11 жителей получили работу



25 мая в Кабанском районе прошла ярмарка рабочих мест. На мероприятии было представлено 42 вакансии, в том числе на сезонные работы предоставили 28 мест. Для участия в собеседовании с работодателями обратились 78 соискателей, и 11 граждан получили приглашение на трудоустройство.



В рамках ярмарки была организована видеоконференция с жителями села Выдрино, желающими трудоустроиться.



Посетители получили также буклеты об услугах службы занятости и проинформированы о возможности участия в программе переселения безработных граждан в другую местность в случае трудоустройства, сообщает пресс-служба Республиканского агентства занятости населения.

