В улан-удэнском пансионате «Забота» нашли нарушения

Общество, Фото: Минсоцзащиты республики

Обнаружили недочёты в санитарных правилах и пожарной безопасности



31 мая на базе частного пансионата для престарелых и инвалидов ООО «Забота» прошло совещание по вопросам соблюдения негосударственными поставщиками социальных услуг обязательных требований в сфере стационарного социального обслуживания.



В ходе собрания озвучили выявленные нарушения действующего законодательства о социальном обслуживании, санитарных правил и пожарной безопасности в ООО «Забота», надзорными органами даны рекомендации по устранению имеющихся нарушений.



В совещании приняли участие Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, заместитель начальника Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Бурятии Березовский, заместитель министра социальной защиты населения Кириллов, специалисты министерства социальной защиты населения и другие.



Для руководителей частных пансионатов был организован осмотр и условия содержания столовой, жилых комнат, были продемонстрированы условия проживания получателей социальных услуг. В ходе экскурсии у гостей была возможность пообщаться с проживающими гражданами и персоналом учреждения.



Затем для участников совещания проведут обучающий семинар по участию в грантовых конкурсах, получения государственной поддержки для социального предпринимательства, разъяснению налогового законодательства с привлечением заинтересованных органов государственной власти, Уполномоченного по правам человека в Бурятии, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике, торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

