Им рассказали, как избежать аварий и о детских креслах
В преддверии летних каникул сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району провели родительские собрания, посвящённые вопросам детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы рассказали взрослым, как обезопасить юных участников дорожного движения.
Встреча началась с доведения информации о дорожных происшествиях с детьми, их причинах и последствиях. Вместе с родителями сотрудники ГИБДД разобрали конкретные факты ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, и объяснили, как можно было избежать таких аварий. Взрослым также разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Всех участников собрания автоинспекторы призвали обезопасить своих детей во время каникул.
- Повторите с ними правила поведения на дороге, научите и покажите где можно безопасно кататься на велосипеде, обеспечьте их защитной экипировкой и светоотражающими аксессуарами, - обратились к родителям полицейские.
Особое внимание они просили уделить правилам безопасной перевозки детей-пассажиров и обязательно использовать детские удерживающие системы и ремни безопасности во время поездок к местам отдыха, сообщает УГИБДД Бурятии.
В Бурятии родителям напомнили о безопасности детей в каникулы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для них прошло занятие о возрасте первой любви у детей
11 жителей получили работу
Обнаружили недочёты в санитарных правилах и пожарной безопасности
В первые дни лета в республике ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ливни и град
Им рассказали, как избежать аварий и о детских креслах
25 семей приняли участие в празднике
По программе «Жилище» выдан уже 201 сертификат
Зрителям покажут несколько постановок
Он разбил окна дома, переломал мебель, вырвал плиту и разобрал по кирпичам печь
6 учеников прошли конкурсный отбор
Она 14 раз привлекалась к административной ответственности
В рамках акции прошли конкурсы, игры и мастер-классы
Постановка получила сразу две награды
Женщины могут освоить профессии парикмахера, визажиста, повара-кондитера
О дизайнере Валентине Тугутовой рассказали в федеральном СМИ