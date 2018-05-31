В Бурятии родителям напомнили о безопасности детей в каникулы

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Им рассказали, как избежать аварий и о детских креслах



В преддверии летних каникул сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району провели родительские собрания, посвящённые вопросам детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы рассказали взрослым, как обезопасить юных участников дорожного движения.



Встреча началась с доведения информации о дорожных происшествиях с детьми, их причинах и последствиях. Вместе с родителями сотрудники ГИБДД разобрали конкретные факты ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, и объяснили, как можно было избежать таких аварий. Взрослым также разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



Всех участников собрания автоинспекторы призвали обезопасить своих детей во время каникул.



- Повторите с ними правила поведения на дороге, научите и покажите где можно безопасно кататься на велосипеде, обеспечьте их защитной экипировкой и светоотражающими аксессуарами, - обратились к родителям полицейские.



Особое внимание они просили уделить правилам безопасной перевозки детей-пассажиров и обязательно использовать детские удерживающие системы и ремни безопасности во время поездок к местам отдыха, сообщает УГИБДД Бурятии.

