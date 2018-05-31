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В детсаду Улан-Удэ прошёл фестиваль дружбы народов

В детсаду Улан-Удэ прошёл фестиваль дружбы народов
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
25 семей приняли участие в празднике 

30 мая в детском саду № 87 «Улыбка» состоялся фестиваль дружбы народов в рамках образовательной программы «Тепло традиций». 

- Цели мероприятия: профилактика социального сиротства, укрепление детско-родительских отношений, развитие познавательного интереса к истории своего народа, воспитание любви к своей малой Родине, чувства гордости за свой народ, - рассказали организаторы. 
 
Праздник прошёл для ребятишек, посещающих детские сады Железнодорожного района Улан-Удэ, и их родителей. Приняли участие в фестивале 25 семей. 
 
В программе были 8 образовательных площадок, где родители вместе с детьми могли познакомиться с культурами народов мира, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ. 
 
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