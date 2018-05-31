Жительнице Бурятии дали срок за неуплату алиментов

Она 14 раз привлекалась к административной ответственности



10 месяцев в исправительной колонии общего режима проведёт жительница Прибайкальского района Бурятии за неуплату средств на содержание несовершеннолетней дочери. Наказание в виде лишения свободы было назначено за уклонение от уплаты алиментов во второй раз.



50-летнюю гражданку решением суда обязали платить алименты дочери в размере трёх тысяч рублей ежемесячно. Однако на протяжении длительного времени женщина не принимала мер по их уплате, предпочитая вести разгульный образ жизни.



Злостная неплательщица алиментов хорошо известна в правоохранительных органах - только за последние несколько лет женщина 14 раз привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.



С момента лишения родительских прав гражданка успела стать фигуранткой уголовного дела о краже. Затем в отношении матери было возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание ребёнка, находящегося в детском доме.



– В ходе рассмотрения первого дела подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Ей было назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности гражданка должных выводов о своём поведении не сделала и продолжила уклоняться от родительских обязанностей, что стало основанием для возбуждения нового уловного дела, - сообщила начальник отдела дознания Управления ФССП России по Бурятии Мария Козлова.



Во второй раз суд вынес более строгое наказание нерадивой матери в виде лишения свободы. Подсудимую заключили под стражу в зале суда и под конвоем доставили к месту отбытия наказания.



При этом количество должников, неоднократно привлечённых к уголовной ответственности, с каждым годом растёт. На сегодняшний день в Бурятии повторно стали фигурантами уголовных дел за неуплату алиментов 80 жителей, из них 3 должника по третьему разу. Все трое – женщины, проживающие в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.

