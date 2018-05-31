Спектакль Бурятского театра победил на фестивале «Ново-Сибирский транзит»



Так жительница Новосибирска, Татьяна Волынцева, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, в прошлом - корреспондент отдела культуры газеты «Правда Бурятия», ныне являющаяся заместителем директора Дома учёных Академгородка, осталась под впечатлением от увиденного, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



- Только что вернулась со спектакля Бурятского театра драмы «Полёт. Бильчирская история» под огромным впечатлением. Режиссура - суперсовременная! Технически спектакль очень сложный, но нет ощущения нагромождения, эклектичности элементов и приёмов. Всё очень органично: и натуральная вода на сцене, и бытовые детали, с видео, и фрагменты, символические персонажи. Но, самое главное, - это актёры, которые показали все свои возможности - изумительную пластику, вокал, декламацию. Весь спектакль на воде, в воде, у воды. Сколько находчивости в мизансценах! Какие потрясающие приёмы в сценах косьбы, гуляний, и до мурашек по коже - сцена на кладбище... Режиссёр, можно даже сказать, гениальный, - написала зрительница.



30 мая прошла церемония награждений участников межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». При этом спектакль Бурятского театра «Полёт. Бильчирская история» режиссёра Сойжин Жамбаловой стал лауретом фестиваля. Он получил сразу две награды - специальный приз «За актёрский ансамбль» и премию молодёжного жюри «За лучшее художественное воплощение документального материала».Фестиваль «Ново-Сибирский транзит», называемый Сибирской Золотой Маской, проводится один раз в два года. С апреля прошлого года экспертная комиссия отбирала лучшие постановки по всей Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. Из ста пяти заявленных спектаклей было отобрано 18 лучших постановок, которые представили на сцене фестиваля.Спектакль «Полёт. Бильчирская история» получил много отзывов от зрителей фестиваля.