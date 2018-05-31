Спектакль Бурятского театра победил на фестивале «Ново-Сибирский транзит»

30 мая прошла церемония награждений участников межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». При этом спектакль Бурятского театра «Полёт. Бильчирская история» режиссёра Сойжин Жамбаловой стал лауретом фестиваля. Он получил сразу две награды - специальный приз «За актёрский ансамбль» и премию молодёжного жюри «За лучшее художественное воплощение документального материала».
Фестиваль «Ново-Сибирский транзит», называемый Сибирской Золотой Маской, проводится один раз в два года. С апреля прошлого года экспертная комиссия отбирала лучшие постановки по всей Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. Из ста пяти заявленных спектаклей было отобрано 18 лучших постановок, которые представили на сцене фестиваля.
Спектакль «Полёт. Бильчирская история» получил много отзывов от зрителей фестиваля.
Так жительница Новосибирска, Татьяна Волынцева, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, в прошлом - корреспондент отдела культуры газеты «Правда Бурятия», ныне являющаяся заместителем директора Дома учёных Академгородка, осталась под впечатлением от увиденного, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
- Только что вернулась со спектакля Бурятского театра драмы «Полёт. Бильчирская история» под огромным впечатлением. Режиссура - суперсовременная! Технически спектакль очень сложный, но нет ощущения нагромождения, эклектичности элементов и приёмов. Всё очень органично: и натуральная вода на сцене, и бытовые детали, с видео, и фрагменты, символические персонажи. Но, самое главное, - это актёры, которые показали все свои возможности - изумительную пластику, вокал, декламацию. Весь спектакль на воде, в воде, у воды. Сколько находчивости в мизансценах! Какие потрясающие приёмы в сценах косьбы, гуляний, и до мурашек по коже - сцена на кладбище... Режиссёр, можно даже сказать, гениальный, - написала зрительница.