В театре Улан-Удэ приготовили детскую программу



2, 3, 4 и 5 июня детей и их родителей ждёт музыкальная интерактивная развлекательная программа «Невероятные приключения» в честь Международного дня защиты детей. Представления пройдут в театре оперы и балета.



- Программа включает в себя встречу с волшебной Книгой сказок, невероятные приключения и весёлые игры с девочками и мальчиками из двора по улице Васильковой, конкурсы и подарки. Гостей праздника ожидают шутки, веселье и прекрасное настроение. Музыкальная интерактивная развлекательная программа «Невероятные приключения» в честь Дня защиты детей обещает быть очень яркой и интересной, - отмечают организаторы.

