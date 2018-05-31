В театре Улан-Удэ приготовили детскую программу

Весёлые представления для маленьких горожан пройдут здесь на протяжении 4 дней
2, 3, 4 и 5 июня детей и их родителей ждёт музыкальная интерактивная развлекательная программа «Невероятные приключения» в честь Международного дня защиты детей. Представления пройдут в театре оперы и балета.
- Программа включает в себя встречу с волшебной Книгой сказок, невероятные приключения и весёлые игры с девочками и мальчиками из двора по улице Васильковой, конкурсы и подарки. Гостей праздника ожидают шутки, веселье и прекрасное настроение. Музыкальная интерактивная развлекательная программа «Невероятные приключения» в честь Дня защиты детей обещает быть очень яркой и интересной, - отмечают организаторы.
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