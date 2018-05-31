Улан-удэнец сделал из гаража наркопритон

Ему грозит до 4 лет лишения свободы



Безработный, ранее судимый 49-летний улан-удэнец, устроил в своём гараже наркопритон. Туда приходили его знакомые и другие наркоманы. Сотрудники республиканского наркоконтроля удалось ликвидировать его.



- На момент задержания в притоне в состоянии наркотического опьянения находились хозяин и ещё трое его знакомых. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли шприцы с запрещённым веществом, предметы для изготовления наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За организацию, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет колонии.



Злоумышленник также привлечён к административный ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Его оштрафовали на 4 тысячи рублей.



Стражи порядка напоминают, что нужно сообщать им о людях, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, притонах наркоманов по «телефону доверия» МВД по Бурятии 8(3012)292-292 (анонимно, круглосуточно).

