Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Безработный, ранее судимый 49-летний улан-удэнец, устроил в своём гараже наркопритон. Туда приходили его знакомые и другие наркоманы. Сотрудники республиканского наркоконтроля удалось ликвидировать его.
- На момент задержания в притоне в состоянии наркотического опьянения находились хозяин и ещё трое его знакомых. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли шприцы с запрещённым веществом, предметы для изготовления наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За организацию, содержание притонов и систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет колонии.
Злоумышленник также привлечён к административный ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача. Его оштрафовали на 4 тысячи рублей.
Стражи порядка напоминают, что нужно сообщать им о людях, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, притонах наркоманов по «телефону доверия» МВД по Бурятии 8(3012)292-292 (анонимно, круглосуточно).
Улан-удэнец сделал из гаража наркопритон
Общество, Фото:
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