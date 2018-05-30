Июнь в Бурятии будет не холоднее обычного

МЧС по Бурятии опубликовала прогноз погоды и чрезвычайных ситуаций на территории республики на июнь
По данным Бурятского ЦГМС, в южных районах средняя месячная температура воздуха ожидается +13,+17°, что около средних многолетних значений.
Месячное количество осадков составит 42-75 мм, что около среднего многолетнего количества.
В юго-западных районах средняя температура ожидается +12,+14°. Месячное количество осадков составит 64-82 мм, что около, местами больше среднего многолетнего количества.
На севере температура составит в среднем +12,+15°, что около, на северо-востоке района на 1º выше средних многолетних значений. Осадков предполагается 36-79 мм, что больше, местами около среднего многолетнего количества.
В южной и средней части озера Байкал ожидается +11,+12°, что около средних многолетних значений. Количество осадков составит 44-81 мм, что около, местами меньше среднего.
В северной части озера будет теплее обычного на 1º, около +13°, а также более засушливо.
На акваториях республики сохранится вероятность происшествий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных несоблюдением правил поведения на воде, утоплением при купании в несанкционированных местах.
Наиболее вероятны происшествия на р. Уда - Улан-Удэ (ул. Лазо, ул. Рейдовая, ул. Таежная, п. Мясокомбинат), оз. Гусиное – (п. Гусиное Озеро, г. Гусиноозерск).
На территории республики вероятность землетрясений с магнитудой М>4,5 находится на фоновом уровне. Сейсмические события наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском районах.
На основании прогноза, предоставленного ФГБУ «Бурятский ЦГМС» в большей части территории республики предполагается средний (3) и высокий (4) класс пожарной опасности, в отдельных районах южной половины республики возможен 5 класс.
В республике не исключается ухудшение эпизоотической обстановки, обусловленное распространением заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных.
Сохраняется риск возникновения аварийных ситуаций на территории республики, связанных с нарушениями условий жизнедеятельности населения, нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения (источник ЧС - износ электроэнергетических систем и систем водоснабжения, несвоевременная поставка топлива на котельные).
Имеется высокая вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и коммунальных системах жизнеобеспечения не выше местного уровня.
Наиболее вероятны аварийные ситуации в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Селенгинском, Окинском, Тункинском районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Июнь в Бурятии будет не холоднее обычного
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