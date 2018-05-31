В Улан-Удэ жара до +35

По республике ожидаются дожди
По данным Бурятского гидрометцентра 31 мая в Иволгинском и Селенгинском районах чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.
31 мая по республике местами кратковременный дождь и грозы. Ветер восточный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 0-5 тепла, днём 31-36, местами 21-26, по Прибайкалью 15-20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 11-13, днём 33-35 тепла.
МЧС по Бурятии опубликовала прогноз погоды и чрезвычайных ситуаций на территории республики на июнь
На территории Забайкальского национального парка на берегу Чивыркуйского залива озера Байкал в поселке Курбулик начали строить часовню Николая Чудотворца
Вот уже седьмой год подряд гостей Забайкальского международного фестиваля встречают прямо в аэропорту. С традиционными русскими, бурятскими, казачьими угощениями и, конечно, с жарким забайкальским солнцем
На территории Байкальской природной зоны могут ограничить использование рыболовных сетей из искусственных материалов. С таким предложением 30 мая на форуме Байкальской природоохранной прокуратуры выступил президент региональной общественной экологической организации «Глубина ответственности» Александр Красовский
Хедлайнером второго дня фестиваля «Сердце Евразии» станет знаменитый грузинский коллектив Мgzavrebi. Свои лучшие композиции музыканты исполнят в финале «Этноночи» 11 июня. Начало концерта в 20 часов
В эту субботу, второго июня, в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС
Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на «Праздник непослушания»
Праздник будет посвящён 70-летию со дня рождения Намжила Нимбуева
Жителей Бурятии приглашают записаться на занятия
В гости к детям пришёл именитый спортсмен Бурятии Владимир Максимов
Самый большой из них весит 230 кг
Пройдут конкурсы рисунков на асфальте и выставка техники
На экспозиции представлены вещи выдающихся религиозных деятелей Бурятии
Победителям игры подарили поэтические сборники
Жители передали туда старинную икону