В Улан-Удэ жара до +35

По данным Бурятского гидрометцентра 31 мая в Иволгинском и Селенгинском районах чрезвычайно-высокая пожарная опасность - 5 класс.31 мая по республике местами кратковременный дождь и грозы. Ветер восточный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура ночью 10-15, местами 0-5 тепла, днём 31-36, местами 21-26, по Прибайкалью 15-20 тепла.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 11-13, днём 33-35 тепла.

Читают сейчас

Часовню Николая Чудотворца построят в Бурятии на берегу Байкала Общество, На территории Забайкальского национального парка на берегу Чивыркуйского залива озера Байкал в поселке Курбулик начали строить часовню Николая Чудотворца

Актёр Георгий Дронов расхвалил фильм бурятского режиссёра Общество, Вот уже седьмой год подряд гостей Забайкальского международного фестиваля встречают прямо в аэропорту. С традиционными русскими, бурятскими, казачьими угощениями и, конечно, с жарким забайкальским солнцем

На Байкале предложили ограничить использование сетей Общество, На территории Байкальской природной зоны могут ограничить использование рыболовных сетей из искусственных материалов. С таким предложением 30 мая на форуме Байкальской природоохранной прокуратуры выступил президент региональной общественной экологической организации «Глубина ответственности» Александр Красовский

Бурятская группа SHONO выступит в Уфе Общество, Хедлайнером второго дня фестиваля «Сердце Евразии» станет знаменитый грузинский коллектив Мgzavrebi. Свои лучшие композиции музыканты исполнят в финале «Этноночи» 11 июня. Начало концерта в 20 часов

В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей Общество, В эту субботу, второго июня, в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС