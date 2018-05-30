Часовню Николая Чудотворца построят в Бурятии на берегу Байкала

На территории Забайкальского национального парка на берегу Чивыркуйского залива озера Байкал в поселке Курбулик начали строить часовню Николая Чудотворца



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья», часовня будет расположена на въезде в поселок и видна с воды. Готовый сруб и материал для нее уже завезен.



Место под часовню 24 мая освятил отец Сергей (протоиерей Сергий Галактионов) – настоятель Храма Преображения Господня села Баргузин в Бурятии, сообщает ИА «Телеинформ».

