На Байкале предложили ограничить использование сетей

На территории Байкальской природной зоны могут ограничить использование рыболовных сетей из искусственных материалов. С таким предложением 30 мая на форуме Байкальской природоохранной прокуратуры выступил президент региональной общественной экологической организации «Глубина ответственности» Александр Красовский



По его словам, мониторинг прибрежной зоны озера вдоль Кругобайкальской железной дороги, острова Ольхон, рядом с населенными пунктами показал наличие большого количества брошенных сетей, которые негативно влияют на экологическое состояние озера, убивают байкальскую губку и рачков.



— Со временем сети обрастают плотным слоем цианобактерий, синезеленых водорослей, которые провоцируют образование токсинов. Когда они сильно развиваются, увеличиваются в численности, возникает такое явление как цветение водоемов. Некоторые виды таких цветений токсичны. Все это жутко отравляет воду, грунт. Убирая со дна мусор, и в первую очередь сети, мы можем сократить их биомассу и ограничить ее увеличение по площади, - говорит Александр Красовский.



Общественник добавил, что развитие цианобактерий способствует замутнению воды, что провоцирует рост ее температуры на мелководье. Это создает благоприятные условия для роста водорослей и размножения бактерий.



Расставленные сети можно найти почти по всей акватории Байкала, за исключением участков, подконтрольных ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Например, во время предыдущей очистки дна Малого Моря от рыболовных сетей вывезли 18 груженых КАМАЗов. Эти работы стоили около 2 миллионов рублей.



Красовский отметил, что для выхода из сложившейся ситуации необходима подготовка отряда водолазов, которые изучали бы состояние дна и проводили его очистку. Кроме того, важно подготовить законодательную базу для предотвращения установки сетей в озере. В числе таких мер, помимо ограничения на использование сетей в пределах Байкальской природной зоны, общественник назвал право проверки курсирующих по Байкалу теплоходов, сообщает IRK.ru.

