Хедлайнером второго дня фестиваля «Сердце Евразии» станет знаменитый грузинский коллектив Мgzavrebi. Свои лучшие композиции музыканты исполнят в финале «Этноночи» 11 июня. Начало концерта в 20 часов
В «Этноночь», 11 июня, выступит также казахская этно-рок группа ULYTAU, их музыка — это слияние западной и восточной культуры, где мягкое звучание скрипки гармонично переплетается с мотивами казахской домбры, музыканты представят и современные аранжировки на основе рок-музыки. Дух древних кочевых обрядов покажет группа SHONO (Республика Бурятия), а лёгкий поп-фьюжен на фестивале будет представлен группой OYME из Мордовии. Взяв за основу традиционный музыкальный фольклор России, участники данного музыкального проекта постоянно экспериментируют с музыкальными стилями.
Все концерты фестиваля «Сердце Евразии» будут проходить под открытым небом в Уфимском амфитеатре (нижняя площадка за «Конгресс-холлом», ул. Заки Валиди, 2), с 8 по 12 июня, сообщает ИА «Башинформ».
Бурятская группа SHONO выступит в Уфе
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Хедлайнером второго дня фестиваля «Сердце Евразии» станет знаменитый грузинский коллектив Мgzavrebi. Свои лучшие композиции музыканты исполнят в финале «Этноночи» 11 июня. Начало концерта в 20 часов
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