В эту субботу, второго июня, в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС
В вечернее время во всех районах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД.
Профилактическое мероприятие ориентировано на выявление и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и грубых нарушений ПДД, создающих угрозу для других участников дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД будут выявлять лиц, которые перевозят несовершеннолетних с нарушением установленных требований.
Госавтоинспекция Улан-Удэ призывает граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-99, 29-29-02 или 02, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На территории Байкальской природной зоны могут ограничить использование рыболовных сетей из искусственных материалов. С таким предложением 30 мая на форуме Байкальской природоохранной прокуратуры выступил президент региональной общественной экологической организации «Глубина ответственности» Александр Красовский
Хедлайнером второго дня фестиваля «Сердце Евразии» станет знаменитый грузинский коллектив Мgzavrebi. Свои лучшие композиции музыканты исполнят в финале «Этноночи» 11 июня. Начало концерта в 20 часов
В эту субботу, второго июня, в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС
Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на «Праздник непослушания»
Праздник будет посвящён 70-летию со дня рождения Намжила Нимбуева
Жителей Бурятии приглашают записаться на занятия
В гости к детям пришёл именитый спортсмен Бурятии Владимир Максимов
Самый большой из них весит 230 кг
Пройдут конкурсы рисунков на асфальте и выставка техники
На экспозиции представлены вещи выдающихся религиозных деятелей Бурятии
Победителям игры подарили поэтические сборники
Жители передали туда старинную икону
Акции ко Всероссийскому дню посадки леса прошли во всех районах республики
В этот раз эксперимент проводился с особой осторожностью (Фото, видео)
Специальным гостем на концерте будет монгольский певец Сурэнхуу Бор