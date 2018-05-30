В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей

В эту субботу, второго июня, в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС



В вечернее время во всех районах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД.



Профилактическое мероприятие ориентировано на выявление и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и грубых нарушений ПДД, создающих угрозу для других участников дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД будут выявлять лиц, которые перевозят несовершеннолетних с нарушением установленных требований.



Госавтоинспекция Улан-Удэ призывает граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-99, 29-29-02 или 02, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

