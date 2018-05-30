В Улан-Удэ музей проведёт «Праздник непослушания»

Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на «Праздник непослушания»



2 июня в 13:00 часов начнётся развлекательная программа. Посетителей ждут игры с клоуном, конкурс рисунков на асфальте, анимационная программа «Волшебный сундук», а также мастер-классы, где научат мастерить своими руками уникальный сувенир.



Дети смогут принять участие в кукольном представлении, сообщает пресс-служба музея.

