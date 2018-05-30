Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на «Праздник непослушания»
2 июня в 13:00 часов начнётся развлекательная программа. Посетителей ждут игры с клоуном, конкурс рисунков на асфальте, анимационная программа «Волшебный сундук», а также мастер-классы, где научат мастерить своими руками уникальный сувенир.
Дети смогут принять участие в кукольном представлении, сообщает пресс-служба музея.
В Улан-Удэ музей проведёт «Праздник непослушания»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Этнографический музей народов Забайкалья приглашает на «Праздник непослушания»
Праздник будет посвящён 70-летию со дня рождения Намжила Нимбуева
Жителей Бурятии приглашают записаться на занятия
В гости к детям пришёл именитый спортсмен Бурятии Владимир Максимов
Самый большой из них весит 230 кг
Пройдут конкурсы рисунков на асфальте и выставка техники
На экспозиции представлены вещи выдающихся религиозных деятелей Бурятии
Победителям игры подарили поэтические сборники
Жители передали туда старинную икону
Акции ко Всероссийскому дню посадки леса прошли во всех районах республики
В этот раз эксперимент проводился с особой осторожностью (Фото, видео)
Специальным гостем на концерте будет монгольский певец Сурэнхуу Бор
Детей ожидают 15 этапов конкурса
Второй этап мероприятия запланирован в июле
Видео показали в эфире Первого канала