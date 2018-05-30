В Улан-Удэ пройдёт вечер «Перо и мысли»



6 июня в 19:00 в ТРЦ «Пионер» пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвящённый 70-летию со дня рождения Намжила Нимбуева.



Гостей мероприятия ждут стихи поэта в исполнении школьников и студентов, музыкальные номера, отрывки из балета «Намжил», а также литературная викторина, главными призами которой станут пригласительные билеты в кино.



- Намжил Нимбуев – поэт с необыкновенным даром, чей короткий, но невероятно яркий творческий путь, оставил неизгладимый след в сердцах читателей по всему миру. Пробуя себя в разных литературных жанрах, Намжил выбрал для себя верлибр – свободный стих, нерифмованный и краткий, с помощью которого ему удалось создать удивительные и ёмкие образы и метафоры, существующие вне времени. Сегодня его творчество изучается в Кембриджском университете, ведь он считается одним из немногих поэтов, внёсших колорит Востока в русскую поэзию, - отмечают организаторы вечера.



Мероприятие также приурочено ко Дню русского языка, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



Справка:



Намжил Ширабович Нимбуев родился 11 июня 1948 года в Улан-Удэ в семье известного бурятского поэта Шираба Нимбуевича Нимбуева.



Учился в школе №3, которую закончил в 1966 году.



Писать стихи начал с детских лет. После 7-го класса за хорошую учёбу и участие в различных литературных олимпиадах был награждён путёвкой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на берегу Черного моря. Оттуда он привёз «Большую золотую медаль Артека» за победу в конкурсе авторских стихов. Стихотворение называлось «Руки прочь от Африки».



После окончания школы, чтобы получить необходимый трудовой стаж для поступления в институт, год работал корреспондентом в газете «Молодёжь Бурятии». Затем поступил в Литературный институт имени Горького в Москве.



Большинство его произведений написаны во время учёбы в институте. Это стихотворения (11 тысяч строк, по словам самого Намжила), несколько текстов песен, рассказы, одноактная пьеса «Цветёт черемуха», повести для подростков «Мальчишки с бантиками» в соавторстве с калмыком О. Манджиевым, «Бей лежачего», на бурятском языке пьеса «Перелётные птицы возвращаются», пьеса «Анонимный сын» в соавторстве с отцом Ш. Нимбуевым, сделаны переводы стихотворений Дондока Улзытуева, с монгольского — стихи 17 поэтов-лириков МНР, переводы рассказов бурятских писателей - Сергея Цырендоржиева «Тревожная ночь», Ябжана Балданжабона «Бог дождя», Цырен-Дондок Хамаева «Белый месяц-новолунье», Балдана Ябжанова «Майтагсаан», Д.Гарма «Разведчики», Дожоо Доржо детективной повести «Игольное ушко» совместно с Виктором Нимбуевым. Им также написана работа о верлибре «Отчего не свободен свободный стих». Окончил три курса института.



В октябре 1971 года поэта не стало.



Посмертно вышел сборник стихов «Стреноженные молнии» в 1972 году, подготовленный им самим в Бурятском книжном издательстве, затем в 1974 и в 1979 годах - в издательстве «Современник» в Москве. К 50-летию поэта в 1998 году был издан сборник, который был дополнен переводами его стихов на бурятский язык и воспоминаниями его современников.

