В Улан-Удэ организуют школу приёмных родителей



В столице республики объявили запись на новую школу приёмных родителей. Занятия в рамках проекта пройдут с 30 июня по 21 июля.



Все желающим можно записаться по телефону: 55-70-13 - с 8:30 до 17:30 часов, сообщили в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок».

