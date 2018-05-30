В Улан-Удэ организуют школу приёмных родителей

Жителей Бурятии приглашают записаться на занятия
В столице республики объявили запись на новую школу приёмных родителей. Занятия в рамках проекта пройдут с 30 июня по 21 июля.
Все желающим можно записаться по телефону: 55-70-13 - с 8:30 до 17:30 часов, сообщили в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Малышок».
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