В Бичуре на храме установили 9 колоколов









Пока шёл монтаж колоколов, рядом с храмом в парке местные творческие коллективы устроили концерт. Финалом праздника стал первый колокольный звон, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

Пока шёл монтаж колоколов, рядом с храмом в парке местные творческие коллективы устроили концерт. Финалом праздника стал первый колокольный звон, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.





26 мая в селе Бичура в храме святого пророка Божия Илии, провели освящение и монтаж колоколов. Деньги на них собирали жители села - они устраивали марафоны и привлекали благотворителей.В результате удалось купить комплект из девяти колоколов, самый большой из которых - 230 килограмм.