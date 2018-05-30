В Бичуре на храме установили 9 колоколов

Самый большой из них весит 230 кг
26 мая в селе Бичура в храме святого пророка Божия Илии, провели освящение и монтаж колоколов. Деньги на них собирали жители села - они устраивали марафоны и привлекали благотворителей.
В результате удалось купить комплект из девяти колоколов, самый большой из которых - 230 килограмм.
Пока шёл монтаж колоколов, рядом с храмом в парке местные творческие коллективы устроили концерт. Финалом праздника стал первый колокольный звон, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.
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