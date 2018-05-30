Жителей Бурятии проверили на знание истории и культуры

Победителям игры подарили поэтические сборники



В преддверии юбилейной даты – 95-летия со дня образования Бурятии для жителей провели игру «Знатоки Бурятии». В ней приняли участие команда «Любознательные» от факультета «Краеведение» университета «Знание» при пенсионном фонде России по Бурятии, команда «Книголюбы» активных читателей филиала № 12.



Игроки показали хорошие знания истории, природы, культуры Бурятии, за что получили в качестве призов поэтические сборники о городе, сообщает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.



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