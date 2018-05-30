В Тункинском районе открыли православную часовню

Жители передали туда старинную икону
27 мая, в праздник Святой Троицы, в селе Зактуй Тункинского района прошло торжественное открытие и освящение православной часовни в честь Святой Троицы. Чин освящения возглавил иерей Александр Иванов в сослужении настоятеля храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла посёлка Аршан протоиерея Леонида Никифорова.
От жителей села в часовню передали старинную икону святого Андрея Первозванного, сохранившуюся после безвозвратно потерянного храма, ранее находившегося в селе, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.
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