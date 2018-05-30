Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

Более 4 миллионов сосен высадили в Бурятии

Более 4 миллионов сосен высадили в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Акции ко Всероссийскому дню посадки леса прошли во всех районах республики

Традиционно в мае во всех районах прошли посадки лесных культур на территориях, пройденных огнём в прошлом, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

В этом году запланировано посадить 1150 га лесной площади, на которых высажено более 4 миллионов сеянцев сосны. Но помимо работ, которые проводятся на территории лесного фонда Бурятии, лесники ежегодно участвуют в посадках аллей, озеленении территорий школ и детских садов, восстановлении парков и скверов.

В Прибайкальском районе работники Байкальского лесхоза были посадили молодые зелёные деревца 4 мая на территории возле детского сада «Теремок» и Туркинской школой. Помогали им работники Байкальского лесничества и администрации Туркинского сельского поселения.

- Такие акции позволяют показать детям на практике трудоемкость процесса, сроки роста деревьев, показать в игровой форме как нужно вести себя в лесу, и дать детям знания основ экологии. Всего на участках были посажены саженцы ольхи, берёзы, лиственницы и рябины в количестве 40 штук, - отмечают лесники.

Кабанский лесхоз совместно с Кабанским лесничеством помимо масштабных лесовосстановительных работ, организовали посадку аллеи памяти на территории Кабанской школы в преддверии Дня Победы.

В акции приняли активное участие выпускники начальной школы и старших классов, работники лесхоза и лесничества, сотрудники ОМВД по району. Были высажены саженцы берёзы, рябины, сосны, а также около 10 штук голубых елей.

В селе Нижняя Иволга также прошла высадка Аллеи Победы к 73 годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Ученики средних классов Нижне-Иволгинской школы, администрация сельского поселения,представители Отдела обеспечения организации Иволгинского лесничества, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства и работники Иволгинского лесхоза высадили саженцы берёзы, осины, сосны, лиственницы.

Ребятам рассказали о том, как нужно ухаживать за деревьями, чтобы они выросли. Кроме того, была проведена беседа по поводу поведения в лесу и мерах противопожарной безопасности.

18 мая Всероссийский день посадки леса прошёл в Буйском лесничестве. Участие приняли сотрудники лесничества, лесхоза, нотариальной конторы, старший дознаватель МЧС России и секретарь судебного участка мирового суда по району.

14 тысяч саженцев сосны высажено на 4 гектарах в лесном массиве в местности «Бор» в 16 км в юго-восточном направлении от села Узкий-Луг.

22 мая в школе № 2 Улан-Удэ, прошла большая акция по озеленению территории недавно отремонтированной школы. В акции приняли участие первоклашки и выпускники, которые вместе заложили первую часть большого сада новой школы. Саженцы были предоставлены Иволгинским лесхозом, а правильно посадить деревья школьникам помогли сотрудники «Забайкальской базы авиационной охраны лесов».

Центральное мероприятие Всероссийского дня посадки леса в Бурятии прошло 18 мая на территории Заудинского лесничества Тарбагатайского района.

Общая площадь посадки – 62 гектара, которые были уничтожены лесными пожарами в 2011 году. Всего в посадке приняло участие более 900 человек. За день было высажено более 217 тысяч сосен.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии успешно запустили почтовый дрон
В Бурятии успешно запустили почтовый дрон
Общество, 30.05.2018
В этот раз эксперимент проводился с особой осторожностью (Фото, видео)
Житель Бурятии спросил у Путина про интернет в селе
Житель Бурятии спросил у Путина про интернет в селе
Общество, 30.05.2018
Видео показали в эфире Первого канала
Улан-удэнцы станцуют ёхор на площади Советов
Улан-удэнцы станцуют ёхор на площади Советов
Общество, 30.05.2018
Также горожан на этнокультурном фестивале ждут мастер-классы, выставка и концерт
  
В Бурятии отметят всемирный день молока
В Бурятии отметят всемирный день молока
Общество, 30.05.2018
В республике производится 176 тысяч тонн молока в год
Два потерявшихся в Бурятии мальчика найдены
Общество, 30.05.2018
Информация об этом появилась на сайте республиканского МВД
Артисты театра «Байкал» получили высокие звания
Общество, 30.05.2018
Музыкант, хормейстер и певец стали заслуженными и народными артистами
Молодые семьи Бурятии получили сертификаты на жильё
Молодые семьи Бурятии получили сертификаты на жильё
Общество, 30.05.2018
139 семей региона получат деньги на покупку и строительство дома (фоторепортаж)
Жителям Бурятии не нужен техпаспорт для регистрации недвижимости
Жителям Бурятии не нужен техпаспорт для регистрации недвижимости
Общество, 30.05.2018
Кадастровая палата напоминает правила постановки на кадастровый учёт
Лошадей из Бурятии везли в Томск без документов
Лошадей из Бурятии везли в Томск без документов
Общество, 30.05.2018
Владельца животных оштрафовали
Школьники Бурятии поучаствовали в конкурсе «Безопасный путь»
Школьники Бурятии поучаствовали в конкурсе «Безопасный путь»
Общество, 30.05.2018
Дети сделали макеты с дорожными знаками и светофорами
В Улан-Удэ пройдёт конференция врачей
Общество, 30.05.2018
На конференцию приедут медики из разных городов России, Кореи, Монголии и Китая
В Иркутске откроется выставка мастеров Монголии
В Иркутске откроется выставка мастеров Монголии
Общество, 30.05.2018
На выставке будут представлены художественные работы и изделия из кожи
Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления
Озёра иссыхают: Бурятия в зоне максимального потепления
Общество, 30.05.2018
Об этом сегодня на конференции, посвящённой 95-летию республики, сообщил директор Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН
Детсадовцам Бурятии рассказали о безопасности на дороге
Детсадовцам Бурятии рассказали о безопасности на дороге
Общество, 30.05.2018
Детям в игровой форме объяснили правила поведения

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Загрузка...
^