Более 4 миллионов сосен высадили в Бурятии

Акции ко Всероссийскому дню посадки леса прошли во всех районах республики



Традиционно в мае во всех районах прошли посадки лесных культур на территориях, пройденных огнём в прошлом, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



В этом году запланировано посадить 1150 га лесной площади, на которых высажено более 4 миллионов сеянцев сосны. Но помимо работ, которые проводятся на территории лесного фонда Бурятии, лесники ежегодно участвуют в посадках аллей, озеленении территорий школ и детских садов, восстановлении парков и скверов.



В Прибайкальском районе работники Байкальского лесхоза были посадили молодые зелёные деревца 4 мая на территории возле детского сада «Теремок» и Туркинской школой. Помогали им работники Байкальского лесничества и администрации Туркинского сельского поселения.



- Такие акции позволяют показать детям на практике трудоемкость процесса, сроки роста деревьев, показать в игровой форме как нужно вести себя в лесу, и дать детям знания основ экологии. Всего на участках были посажены саженцы ольхи, берёзы, лиственницы и рябины в количестве 40 штук, - отмечают лесники.



Кабанский лесхоз совместно с Кабанским лесничеством помимо масштабных лесовосстановительных работ, организовали посадку аллеи памяти на территории Кабанской школы в преддверии Дня Победы.



В акции приняли активное участие выпускники начальной школы и старших классов, работники лесхоза и лесничества, сотрудники ОМВД по району. Были высажены саженцы берёзы, рябины, сосны, а также около 10 штук голубых елей.



В селе Нижняя Иволга также прошла высадка Аллеи Победы к 73 годовщине празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Ученики средних классов Нижне-Иволгинской школы, администрация сельского поселения,представители Отдела обеспечения организации Иволгинского лесничества, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства и работники Иволгинского лесхоза высадили саженцы берёзы, осины, сосны, лиственницы.



Ребятам рассказали о том, как нужно ухаживать за деревьями, чтобы они выросли. Кроме того, была проведена беседа по поводу поведения в лесу и мерах противопожарной безопасности.



18 мая Всероссийский день посадки леса прошёл в Буйском лесничестве. Участие приняли сотрудники лесничества, лесхоза, нотариальной конторы, старший дознаватель МЧС России и секретарь судебного участка мирового суда по району.



14 тысяч саженцев сосны высажено на 4 гектарах в лесном массиве в местности «Бор» в 16 км в юго-восточном направлении от села Узкий-Луг.



22 мая в школе № 2 Улан-Удэ, прошла большая акция по озеленению территории недавно отремонтированной школы. В акции приняли участие первоклашки и выпускники, которые вместе заложили первую часть большого сада новой школы. Саженцы были предоставлены Иволгинским лесхозом, а правильно посадить деревья школьникам помогли сотрудники «Забайкальской базы авиационной охраны лесов».



Центральное мероприятие Всероссийского дня посадки леса в Бурятии прошло 18 мая на территории Заудинского лесничества Тарбагатайского района.



Общая площадь посадки – 62 гектара, которые были уничтожены лесными пожарами в 2011 году. Всего в посадке приняло участие более 900 человек. За день было высажено более 217 тысяч сосен.

